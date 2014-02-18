Глава МИД Узбекистана провел встречу с новым послом Грузии

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Жгенти, который вручил ему копию своих верительных грамот.

Далее в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-грузинского сотрудничества, отдельные международные и региональные проблемы, отметили позитивную динамику сотрудничества на различных направлениях и подчеркнули взаимную заинтересованность Узбекистана и Грузии в расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной областях, активизации культурно-гуманитарных контактов

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, на встрече также было отмечено, что в настоящее время между двумя странами создана солидная договорно-правовая база, состоящая из более 80 документов, которые охватывают практически все сферы узбекско-грузинского взаимодействия и позволяют поступательно развивать отношения как на межгосударственном уровне, так и между деловыми кругами, учреждениями науки и образования, деятелями культуры.

Отметим, что до К.Жгенти главой грузинской дипмисии являлся Георгий Кублашвили, который руководил представительством своей страны в Узбекистане с августа 2009 года до середины мая прошлого года.

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