В Центробанке обсудили меры по поддержке препринимательства

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля Центральный банк Узбекистана провел практический семинар на тему "Актуальные задачи в 2014 году в банковской системе по формированию деловой среды и всесторонняя поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства", организованный для руководителей и ответственных лиц банковской системы, Торгово-промышленной палаты, Ассоциации деловых женщин Узбекистана, ОДМ "Камолот", Центра среднеспециального профессионального образования и других заинтересованных организаций, выпускников образовательных учреждений, деловых кругов, а также журналистов.

На повестку дня встречи было вынесено обсуждение результатов проделанной за последние годы работы по поддержке предпринимательства, улучшению деловой среды и представлению большей свободы предпринимательству, а также определены приоритетные задачи в текущем году, которые вытекают из доклада Президента Узбекистана Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2013 году и приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, на семинаре было отмечено, что за последние годы в банковской системе резко возрос объем финансовой поддержки субъектов малого бизнеса, усовершенствована нормативно-правовая база, повышено качество оказываемых услуг.

Только в 2013 году субъектам малого бизнеса выделено кредитов на общую сумму 6,982 трлн сумов, что в 67 раз больше по сравнению с 2000 годом.

Таким образом, уделяется особое внимание поддержке молодых предпринимателей. В частности, объем финансовой поддержки выпускников профессиональных колледжей за последние 3 года увеличился в 5,5 раза и в 2013 году составил более 140 млрд сумов.

Для развития сферы услуг в регионах страны со стороны коммерческих банков выделено кредитов на общую сумму 899,7 млрд сумов, что в 1,4 раза больше чем в 2012 году.

Вместе с тем, принят ряд новых законов, связанных с улучшением инфраструктуры банковской системы, пересмотрен порядок кредитования субъектов малого бизнеса с точки зрения дальнейшего упрощения этих процессов и создания удобств для предпринимателей.

В настоящее время предпринимателям в оперативном порядке по всем возникающим вопросам оказывается необходимая практическая помощь.

В частности, в системе Центрального банка обращения субъектов предпринимательства и граждан в короткие сроки рассматриваются специально созданной рабочей группой, функционирует "Единый телефон доверия", на официальном сайте налажена система прямого обращения к председателю Центрального банка Республики Узбекистан.

На встрече также было подчеркнуто, что широкомасштабные меры, осуществляемые в целях улучшения делового климата и создания благоприятной среды для субъектов предпринимательства, отмечаются также со стороны международных финансовых институтов.

В частности, в отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "Ведение бизнеса" (Doing business), представленном в октябре 2013 года, рейтинговый показатель Узбекистана в сфере кредитования поднялся на 24 позиции.

На встрече также были даны подробные разъяснения об условиях и преференциях, вводимых на основе принятых законов, указов и постановлений Президента, постановлений правительства Республики, в целях организации и ускоренного развития предпринимательской деятельности, широкого привлечения подрастающего молодого поколения в сферу предпринимательства, в особенности, обеспечения занятости молодежи.

Особое внимание было уделено значению принятого 6 февраля 2014 года постановления главы государства "О дополнительных мерах по осуществлению государственной молодежной политики в Республике Узбекистан".

Состоялся обмен мнениями о перспективах развития женского предпринимательства и расширении сотрудничества банков и женщин-предпринимательниц, а также дана подробная информация по поддержке экспортной продукции, производимой субъектами малого бизнеса.

В завершение мероприятия были определены осуществляемые в течение текущего года меры по совместному выполнению задач, обозначенных в вышеуказанных нормативно-правовых документах, и разработаны соответствующие рекомендации.

Во время мероприятия банки наглядно представили в виде стендов и буклетов широкий спектр услуг, которые они оказывают предпринимателям.

Кроме того, участники договорились о проведении подобных встреч во всех регионах страны.

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