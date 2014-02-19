Компания "Узавтосаноат" подвела итоги 2013 года в социальной сфере

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Акционерная компания "Узавтосаноат" подвела итоги деятельности в минувшем году в рамках реализации социальных проектов.

В отчетный период предприятия компании оказывали адресную спонсорскую помощь фермерам, детским дошкольным и образовательным учреждениям, организациям сферы здравоохранения, сельским жителям, социально незащищенным группам граждан и престарелым, проводили работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни и т.д.

В частности, как сообщает пресс-служба компании, в целях исполнения Государственной программы "Год благополучия и процветания" было реализовано запланированное количество благотворительных проектов, а также проведен мониторинг освоения адресной поддержки на местах, а именно:

оказана финансовая помощь хозяйственным субъектам, занимающимся животноводческой и садоводческой деятельностью;

оказана финансовая помощь ООО "УзНаслэлита" в приобретении 54 голов племенного скота;

оказана спонсорская помощь больницам, клиникам, родильным домам;

оплачены путевки для 1,5 тысяч детей работников предприятий отрасли в детском оздоровительном лагере "Сокол";

оказана спонсорская помощь Республиканскому Фонду развития детского спорта, Федерации гимнастики, для развития спорта Узбекистана и проведения "Универсиады – 2013";

оказана спонсорская помощь детским садам, школам, лицеям, колледжам, высшим учебным заведениям, детским домам (выделены финансовые средства для ремонта и оснащения необходимым инвентарем);

выделены финансовые средства для строительства современного технопарка, футбольного поля и котельной в Академическом лицее при Туринском политехническом университете;

выделены денежные средства для реконструкции детского оздоровительного лагеря "Сокол";

между работниками предприятий отрасли проведены футбольные турниры "Кубок Навруз-2013" и соревнования любительской лиги АК "Узавтосаноат", а также между работниками компании организован "Марафон-2013";

предприятиями отрасли сформированы первоначальные взносы для строительства на территории сельских массивов 337 индивидуальных жилых домов по типовым проектам;

направлены денежные средства на развитие необходимой инфраструктуры в Андижанской области;

выделены финансовые средства для произведения высадки декоративных и фруктовых деревьев в количестве 25 тысяч 320 единиц;

оказана спонсорская помощь для ремонта фасадов зданий, расположенных на территории махаллей и улиц, а также для строительства детских площадок; финансовые средства, собранные на хашаре, посвященном празднованию Навруза, направлены в фонд "Махалля";

оказана спонсорская помощь одиноким престарелым, людям с ограниченными возможностями, малообеспеченным многодетным семьям, обществам инвалидов;

выделены финансовые средства на проведение свадебных и семейных торжеств, а также на приобретение необходимой бытовой техники.

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