В ферганской библиотеке отметили дни рождения Бабура и Навои

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля в Ферганском областном информационно-библиотечном центре завершились мероприятия, стартовавшие 6 февраля, посвященные празднованию 573-й годовщины со дня рождения Алишера Навои и 531-й годовщины со дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура, в которых приняли участие учащиеся и студенты образовательных учреждений города Ферганы.

В частности, как сообщает ферганский ИБЦ, в рамках мероприятий были организованы и проведены беседы "Творчество А. Навои – сокровище национальной духовности" и "Алишер Навои - великий поэт, творец и мыслитель", состоялся показ слайд-презентации о его жизни и творчестве. Все присутствующие приняли участие в викторине, где показали знание творчества А. Навои.

Вечер-портрет, организованный для поклонников наследия великого поэта и полководца Захириддина Мухаммада Бабура, под названием "Великий поэт, искусный полководец" был посвящен творческому наследию Бабура. Как отмечалось, его произведения играют важную роль в формировании у молодого поколения таких качеств, как любовь к Родине, добро и гуманизм. Его произведения способствуют воспитанию молодежи в духе уважения национальных традиций и ценностей, преданности идеям независимости.

Во всех подразделениях ИБЦ были организованны выставки, на которых были представлены труды великих мыслителей, которые прочно вошли в сокровищницу мировой культуры, а также книги и публикации из периодических изданий, рассказывающие о жизни и творчестве выдающихся деятелей.

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