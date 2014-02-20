Обсуждены вопросы развития узбекско-вьетнамских отношений

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам Ле Мань Луаном, посвященная обсуждению практических вопросов активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.

Как сообщает МИД Узбекистана, на встрече была рассмотрена также дата проведения очередного раунда межмидовских политических консультаций в текущем году, график других узбекско-вьетнамских контактов на различных уровнях.

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