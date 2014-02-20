Утвержден график контактов между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Турции

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Намиком Гунером Эрпулом, который вручил ему копию своих верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в различных сферах, а также некоторые проблемы международного характера, отдельное внимание было уделено перспективным направлениям взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Как сообщает пресс-служба МИД, в 2013 году двусторонний товарооборот вырос на 10,5% по сравнению с предыдущим периодом и составил более 1 млрд. 346 млн. долларов. В различных отраслях экономики Узбекистана осуществляют деятельность 485 предприятий с участием турецкого капитала.

На встрече также были рассмотрены график и повестка дня предстоящих узбекско-турецких межмидовских контактов, заседаний межправительственных институтов.

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