Юный "рукопашник" из Намангана стал призером республиканского чемпионата

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. На недавнем чемпионате Узбекистана среди спортсменов не старше 18 лет, организованном правоохранительными органами, ученик 7-го класса специализированной школы № 6 Намангана Аббос Ахмаджанов занял третье место, удивив всех филигранной техникой и прекрасными физическими данными.

Надо сказать, что за свои неполные 14 лет он добился больших успехов в спорте: неоднократно участвовал в различных соревнованиях по рукопашному бою, занимал призовые места, прекрасно освоил все секреты этого вида единоборств.

А. Ахмаджанов уже много лет занимается в клубе кикбоксинга и рукопашного боя "Турсун-Шариф" при ДЮСШ № 32 под руководством известных наставников Хасанбоя Косимова и Адхамжона Обидова, которые неоднократно становились чемпионами Узбекистана и воспитали многих способных спортсменов.

"Аббосхон уверенно ведет бой на всех дистанциях, может после удара провести бросок или подсечку, ошеломить противника разносторонним натиском. Парень отличается необыкновенным трудолюбием и усидчивостью, терпеливо отрабатывает сложнейшие комбинации приемов. Эти навыки пригодятся ему в армии или на службе в различных правоохранительных органах, где уже служат многие наши воспитанники", – говорит о своем подопечном тренер Хасанбой Косимов.

"Я приложу все силы, чтобы поступить в военное училище или академию МВД, хочу стать офицером и защищать Родину", – делится своими планами на будущее юный "рукопашник".

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