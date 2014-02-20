Лучший опорный пункт милиции выявлен в Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. В ходе областного этапа конкурса "Лучший опорный пункт милиции", итоги которого были подведены в минувшие выходные, первое место занял ЦОПМ № 4 махаллей "Обжувоз" и "Ахунбабаев" кишлака Машад Уйчинского района.

Этот ОПМ разместился в уютном современном здании, где есть все необходимое для работы, численность населения махаллей превышает 6800 человек.

"Старший инспектор профилактики, майор Азимжон Рахимов и инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант Азизбек Тухтабаев прилагают все усилия для предотвращения преступлений, и при этом большой упор делается на взаимодействии с общественностью махаллей и агитационно-пропагандистскую работу, инспекторы часто бывают в школах, махаллях, беседуют с молодежью, совместно с другими организациями организовывают полезный досуг", – рассказывает начальник управления по профилактике правонарушений Наманганского облУВД, подполковник Бахтиер Турсунбабаев.

В спортзале и двух спортивных площадках, расположенных на территории СГМ "Обжувоз", занимается 850 ребят. При ДЮСШ № 30 действуют секции по 6 видам спорта. В селе развита сеть малого бизнеса и сервиса, и многие юноши работают подмастерьями у ремесленников и предпринимателей и изучают секреты многих профессий.

Благодаря всему этому показатели подростковой преступности неуклонно снижаются, в махаллях царят порядок и спокойствие.

Добавим, что в ходе областного этапа конкурса второе место занял личный состав ОПМ № 17 в СГМ "Сойбуйи" кишлака Тергачи Касансайского района, а третье – ОПМ № 71 массива "Давлатабад" Намангана.

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