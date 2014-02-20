В Чартаке появился достойный последователь Бехзода

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. На недавнем областном этапе республиканского фестиваля детского творчества "Камалак юлдузлари" ("Радуга звезд") жюри поразили работы ученика 9 класса школы № 48 Чартака Шохруха Жураева.

"В Чартаке появился достойный последователь великого Камолиддина Бехзода", – так отозвался о его работах один из членов жюри, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Зиёвиддин Мансур.

Миниатюры юного чартакского живописца "Созанда", "Такдир" "Масхарабоз" ("Клоун") позволили ему стать победителем направлении "живопись и изобразительное искусство".

По рассказам родителей, этот парень с детства увлекался живописью и часто поражал всех своими способностями, рисовал пейзажи, натюрморты, героев мультфильмов, проявил он себя и как художник-анималист – не просто изображал разных животных, но и мог передать беспокойный характер, скажем, лошади или собаки.

"Однажды весной урюк зацвел, когда еще не опали цветы миндаля. На него снизошло какое-то небывалое вдохновение, и он сумел запечатлеть это буйство красок и цветов. И мы теперь с нетерпением ждем это прекрасное время – приход весны", – рассказывает отец Шохруха Уткирбек.

Работами юного дарования заинтересовался опытный педагог и художник – преподаватель колледжа искусств Рустамжон Абдурахманов, который взял его под свое крыло.

"Большое спасибо моим родителям и наставникам, благодаря которым я смог одержать эту важную в моей жизни победу и пройти в финал республиканского конкурса, участвовать в церемонии награждения во дворце "Туркистон" в Ташкенте, осмотреть достопримечательности столицы", – сказал нам юный художник.

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