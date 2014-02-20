Наманганские "афганцы" отметили 25 лет вывода советских войск из Афганистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник воины-интернационалисты Наманганской области отметили свой "праздник со слезами на глазах" – 25-летие вывода советских войск из Афганистана. В ресторане "Шодиёна" собрались ветераны Второй мировой войны, члены общества воинов-интернационалистов, представители общественности.

Заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов поздравил воинов-интернационалистов, отметил их вклад в общественную жизнь и воспитание молодежи, внимание и заботу правительства о бывших воинах.

Боевых товарищей поздравили полковник Анвар Сатаров, матери погибших воинов – Зинаида Кензина и Нозирахон-ая Кодирова и другие. Поэт-афганец Ёкубжон Косимов прочитал свои стихи о "той войне за речкой", а представитель НИМФОГО вручил председателю объединения Х. Джамалову почетный диплом.

Певица Гулбахор Рахматуллаева исполняла песни на узбекском и русском языках, в вальсе кружились увешанные орденами офицеры. Особенно потрясла любимая песня всех военных "Офицеры" в исполнении наманганского певца Игоря Гафарова.

Ветераны вспоминали былое, беседовали о житье-бытье, происходили и волнующие события: бывший заместитель командира воздушно-десантного полка, а ныне преподаватель ДПЮ агропредпринимательского колледжа полковник А. Сатаров встретил своего солдата-однополчанина.

Вспомнил свои лейтенантские годы и подполковник в отставке Абдухалил Акбаралиев, он окончил Таллиннское высшее военное инженерно-строительное училище в 1980-м и попал в Афганистан на долгих четыре года, после мотался по гарнизонам, служил преподавателем в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище и до сих пор носит нарукавный шеврон ТВОКУ.

"Достойны восхищения не только мужество и стойкость участников той необъявленной войны, но и их дружба и взаимовыручка. Многие добились успехов в жизни и не забывают своих товарищей, помогают им в трудную минуту. Всем миром отмечают праздники, навещают инвалидов, проводят различные мероприятия", – говорит председатель депутатской фракции Народно-демократической партии Узбекистана областного Совета народных депутатов Абдурашид Убайдуллаев.

По данным председателя областного объединения воинов-интернационалистов Хусниддина Джамалова, в области насчитывается около 3750 воинов-афганцев и около 20 "вьетнамцев", "египтян", "алжирцев". Им предоставлены льготы: бесплатное медикаментозное обеспечение и лечение в стационарах, они освобождены от уплаты налога на землю и имущество и подоходного налога до четырехкратного размера МРОТ. Руководство области делает все для помощи бывшим воинам. Так, в минувшем году около ста ветеранов смогли пройти курс лечения в стационарах и санаториях.

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