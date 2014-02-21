Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Китая

ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе, который вручил министру копию своих верительных грамот.

Встреча была посвящена обмену мнениями по комплексу вопросов двустороннего взаимодействия, рассмотрению хода реализации ранее достигнутых договоренностей и перспектив дальнейшего углубления многоплановых отношений.

В частности, стороны отметили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в области транспорта, телекоммуникаций, промышленности, энергетики, базовой инфраструктуры и социальной сферы, подтвердили готовность содействовать расширению плодотворных контактов в таких сферах, как высшее образование, наука и технологии, культура, искусство и туризм.

Собеседники также обсудили некоторые международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, что до Сунь Лицзе главой дипломатической миссии Китая с июля 2011 по декабрь 2013 года являлся Чжан Сяо.

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