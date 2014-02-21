Узбекские каратисты вернулись из Малайзии

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 16 по 18 февраля в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошли соревнования международного турнира на 5-й Кубок Азии по карате среди юношей и взрослых, в которых приняли участие свыше 1 тысячи спортсменов из 16 стран континента, в том числе и сборная Узбекистана в составе 28 атлетов, которые привезли домой 13 медалей - 9 золотых и по 2 серебряные и бронзовые.

В общекомандном зачете узбекская сборная заняла 2-е место. пропустив вперед лишь хозяев чемпионата. "Золото" в своих возрастных и весовых категориях завоевали узбекистанцы Исмаил Наримов, Мухаммадали Рахматуллаев, Мафтуна Туракулова, Аъзамжон Каюмов, Самарбек Хамроев, Дильноза Дониева, Сардора Файзуллаев, сообщает Республиканский фонд развития восточных единоборств.

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