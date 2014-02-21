В Академии МВД обсудили вопросы совершенствования административного законодательства

ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля в Академии МВД Узбекистана прошел "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы административного законодательства", организованный по инициативе проекта актуальных проблем обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, а также кафедры административного права.

В мероприятии приняли участие доктор юридических наук, профессор И.А.Хамедов, профессорско-преподавательский состав кафедры административного права, заместитель руководителя и научные сотрудники проекта актуальных проблем обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, а также слушатели – члены научного кружка кафедры административного права.

Как сообщает пресс-служба Академии, на встрече были заслушаны доклады, посвященные приоритетным задачам дальнейшего совершенствования законодательства об административной ответственности, вытекающим из выступления Президента Узбекистана Ислама Каримова на совместном заседании палат Олий Мажлиса 12 ноября 2010 года "Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране".

В докладах были раскрыты суть и содержание изменений, вносимых в административное законодательство, их административно-правовое значение в современных условиях. В частности, отмечалась целесообразность внесения в административное законодательство соответствующих норм, касающихся правового регулирования административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел.

По итогам конференции были разработаны предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства об административной ответственности, а также внесение соответствующих корректив в содержание обучения административного права в вузе.

УЗИНФОРМ