Чемпионка Азии по карате из Уйчи готовится к новым боям

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Студентка Уйчинского спортивного колледжа Дилшода Базарбаева уже 5 раз побеждала на чемпионатах Узбекистана и Азии. Последний раз совсем недавно.

Несмотря на немалые достижения, девушка не собирается почивать на лаврах и под руководством тренера Замиры Комиловой продолжает готовиться к новым победам, без устали оттачивает технику.

Снова и снова она выполняет сложные комплексы формальных упражнений – ката, отжимается на кулаках, отрабатывает удары на грушах, работает и на гибкость – может легко сесть на шпагат.

Дилшода занимается карате с 9 лет, особо интересуется и боевыми приемами, разделом самозащиты, так как мечтает поступить в Академию МВД и стать офицером милиции. При этом она хорошо учится, изучает языки, много читает.

"Восточные единоборства мне очень помогают в жизни, дисциплинируют и настраивают на успех. Надо только не лениться и постоянно работать над собой", – говорит Дилшода.

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