В Чусте особое внимание уделяется иностранным языкам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Чусте – райцентре Наманганской области – после принятия постановления "О дальнейшем углублении изучения иностранных языков" многие педагоги стали больше внимания обращать на изучение иностранных языков.

Принятие указанного постановления Президента Узбекистана дало дополнительный стимул преподавателям не только иностранных языков, но и других дисциплин.

"Сегодня многие учителя могут построить урок так, что в нем будут сочетаться история и английский язык, или литература и английский, и это делает занятия намного интереснее, увлекательнее", – говорит методист иностранных языков Чустского отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования (ОМООДУНО) Рахима Мамадалиева.

По ее словам, для лучшего понимания данного закона в школах района №№ 3, 6 и 9 были проведены семинары для учителей иностранных языков, а в школе № 69 прошел фестиваль "Изучаем иностранные языки".

Сейчас в районе работает 136 учителей английского языка, во всех школах района организованы кабинеты для изучения иностранного языка, оснащенные всем необходимым, в пяти школах имеются лингафонные кабинеты.

"Для лучшего усвоения предмета в прошлом году среди учащихся 7-9-х классов проводили конкурс знатоков, во многих школах прошли семинары по обучению английскому языку в начальных классах", – поясняет методист ОМООДУНО.

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