Наманганским школьникам рассказали о вреде наркомании

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 20 февраля, сотрудники управления охраны "Куриклаш" УВД Наманганской области рассказали юным читателям областной библиотеки о пагубном влиянии наркотиков, которые могут толкнуть человека на преступление.

На встрече в областном информационно-ресурсном центре (ИРЦ) при облуно командир отряда отдельного специального батальона лейтенант Б. Раззаков и командир взвода сержант Д. Хусанов припомнили случаи из собственной практики, когда им пришлось задерживать одолеваемого ломкой бедолагу, который, чтобы купить очередную порцию марихуаны, пошел на воровство и теперь отбывает наказание.

Гости со знанием дела рассказали о работе по борьбе с наркобизнесом, в частности, о положении в соседних странах, ответили на многочисленные вопросы читателей.

В заключение директор ИРЦ Нодира Муратова поблагодарила сотрудников милиции за интересную беседу и высказала пожелание проводить такие мероприятия как можно чаще.

Управление "Куриклаш" несет охрану важнейших объектов народного хозяйства, решает разные задачи по борьбе с преступностью, в том числе занимается профилактической работой.

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