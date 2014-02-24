



Обсуждены вопросы развития узбекско-индонезийских отношений



ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия Мохамадом Асрухином, посвященная обсуждению вопросов активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Также стороны рассмотрели сроки проведения и повестку дня очередного раунда межмидовских политических консультаций, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи