



Китайский посол вновь посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. В ходе состоявшейся беседы сторонами были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе практические аспекты узбекско-китайских контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба МИД. Напомним, что это уже второй в нынешнем месяце визит вновь назначенного главы китайской дипмисии в МИД Узбекистана. В минувшую пятницу Сунь Лицзе вручил министру Абдулазизу Камилову копию своих верительных грамот, а также стороны обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, ход реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы дальнейшего углубления многоплановых отношений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи