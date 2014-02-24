



Гиды-переводчики пройдут подготовку



ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24-25 февраля в Ташкенте в отеле "Грандмир" пройдет международный семинар для гидов-переводчиков Узбекистана, организованный Республиканским научно-учебным центром НК "Узбектуризм" совместно с немецким коллективом международных туристских связей (TINTKO) и туристской компанией "CentralAsiaTours". В ходе семинара участники прослушают лекцию эксперта из Германии, одного из основателей современной европейской школы гидов, профессора Йохана В. Росскопфа, который подготовит их к новому туристскому сезону, ознакомит с европейскими стандартами обслуживания туристов и секретами профессионального мастерства гидов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи