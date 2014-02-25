В МИД Узбекистана обсуждены актуальные проблемы Центрально-азиатского региона

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Мирославом Енчей, находящимся с визитом в стране с целью обсуждения ряда актуальных международных и региональных проблем.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели некоторые экологические вопросы, связанные, в частности, с рациональным использованием трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии. Отдельной темой обсуждения стали практические аспекты взаимодействия между РЦПДЦА и Международным фондом спасения Арала (МФСА), председательство в котором перешло к Узбекистану.

Также был обсужден ход реализации Программы мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье, разработанной узбекской стороной и распространенной в качестве официального документа 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД Узбекистана.

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