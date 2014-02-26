Президент Узбекистана принял вновь назначенных послов Беларуси, Латвии, Германии, Грузии, Турции и Китая

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречи с вновь назначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами в стране ряда зарубежных государств – Республики Беларусь Николаем Клакевичем, Латвийской Республики Эдгарсом Бондарсом, Федеративной Республики Германия Найтхартом Хёфером-Виссингом, Грузии Константином Жгенти, Турецкой Республики Намиком Гунером Эрпулом и Китайской Народной Республики Сунь Лицзе, вручившими узбекскому лидеру свои верительные грамоты.

В ходе состоявшихся бесед с новыми руководителями дипломатических представительств были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений, подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию объемов партнерства.

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