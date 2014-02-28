Чек на 10 тысяч долларов США "забыли" выдать в автомагазине Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники Наманганского областного государственного налогового управления провели краткосрочную проверку в одном из магазинов по проспекту Дустлик областного центра. В ходе ее выяснилось, что при продаже грузового автомобиля малого класса "Lifan" производства КНР покупателю не выдали кассовый чек, не было и банковского терминала для обслуживания покупателей по пластиковым карточкам.

Не нужно утруждать себя вычислениями уведенного в тень дохода, ведь стоимость машины равна 10 тысячам долларов США, отметили в информационной службе Наманганского областного государственного налогового управления. Также там добавили, что владельцу магазина предстоит ответить по закону.

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