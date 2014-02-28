В Намангане пройдут международные теннисные турниры

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Март и апрель станут настоящим праздником тенниса для наманганцев. В этот период в городе цветов состоятся сразу 3 международных теннисных турнира.

В соответствии с распоряжением хокима области Баходира Юсупова, в последнюю декаду марта – с 22 по 29 число – пройдет традиционный международный турнир под эгидой Международной теннисной федерации (ITF) среди юношей и девушек не старше 18 лет, а с 19 по 26 апреля – два соревнования: турнир профессионалов фьючерс и женский. Последний также проводится под эгидой ITF.

Документ принят в целях выполнения распоряжения Кабинета Министров Узбекистана от 3 февраля 2014 года и по согласованию с Федерацией тенниса Республики.

Наманган уже давно стал одним из теннисных центров Республики, здесь регулярно проводятся международные турниры, чемпионаты Узбекистана, а в крытом спорткомплексе "Пахлавон" принимает соперников по розыгрышу Кубка Дэвиса сборная страны.

Международные соревнования по теннису пройдут в этом году, как и обычно, также в других городах Узбекистана – Самарканде, Карши, Андижане, Фергане и Ташкенте.

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