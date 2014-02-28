Наманганские налоговики просят предпринимателей жаловаться на недобросовестных инспекторов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Наманганское областное налоговое управление предлагает предпринимателям, которые сталкиваются с препятствиями в налоговой сфере, незаконными проверками и тому подобным давлением, а также требованиями при сдаче отчета в электронном виде предоставить еще и письменную версию, обращаться непосредственно к начальнику Наманганского областного государственного налогового управления по электронному адресу и по телефону.

Обращения будут зарегистрированы и исполнение взято под контроль. Если негативные факты подтвердятся, виновные понесут наказание, и заявителю в установленном порядке будет направлен официальный ответ, отметили в информационной служба Наманганского областного государственного налогового управления.

Заявителям необходимо предоставить следующую информацию, которая поможет воссоздать ясную картину происходящего: наименование юридического лица, ИНН, фамилию, имя и телефонный номер заявителя (для юридических лиц); заявителям – физическим лицам достаточно сообщить фамилию, имя, адрес и телефонный номер.

Согласно статьям 13 и 14 Закона Узбекистана "Об обращениях граждан" от 13 декабря 2012 года личность заявителя не раскрывается, подчеркнули в информслужбе.

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