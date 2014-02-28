Юный наманганский таэквондист будет бороться за награды в Астане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. В среду на международный турнир по таэквондо в Астане отправился 12-летний воспитанник спортшколы № 35 Наманганского района Давлатбой Хошимов. Турнир в столице Казахстана состоится с 1 по 3 марта.

Несмотря на юный возраст, это не первая поездка Давлатбоя за рубеж. Осенью прошлого года пятиклассник 36-й школы этого района стал призером соревнования мастеров этого восточного единоборства в Сочи.

Успех Давлатбоя в олимпийской столице не остался незамеченным: он был признан лучшим спортсменов области в номинации "восточные единоборства". И в начале февраля на торжественном мероприятии ему был вручен специальный приз. Достижения Давлатбоя разделяет и его молодой тренер Комил Раджабов.

Кумир Давлатбоя – мастер спорта по таэквондо Акмаль Эргашев, участник Олимпийских игр в Лондоне. Сам же юный борец в будущем, когда закончит активные выступления в спорте, намерен посвятить себя тренерской работе.

Интересы его, кстати, не ограничены борьбой и учебой. По словам тренера, Давлатбек охотно читает, любит смотреть футбол – болеет за мадридский "Реал", увлекается компьютерными играми.

Восточными единоборствами он увлекся уже в 5 лет, параллельно успешно выступает и соревнованиях по узбекскому курашу. Но главное увлечение – именно этот вид борьбы.

Всего на счету Давлатбоя – уже 9 медалей с чемпионатов страны по таэквондо и национальным видам борьбы, он трехкратный чемпион Узбекистана.

Помимо успехов в спорте еще и отлично учится, хотя тренируется 2 раза в день по 2 часа.

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