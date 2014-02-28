В Намангане вспомнили поэта Мухаммада Юсуфа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском инженерно-технологическом институте в среду прошел литературный вечер, посвященный 60-летию народного поэта Узбекистана, выдающегося литератора Мухаммада Юсуфа.

Он был организован при участии областного хокимията, Республиканского центра пропаганды духовности и отделения Союза писателей. В нем приняли участие студенты, преподаватели, литераторы, ученые и другие.

Своими воспоминаниями о рано ушедшем из жизни поэте поделились главный редактор журнала "Ёшлик" Собир Умар, главный редактор управления по координации деятельности СМИ и издательств Республиканского агентства печати и информации, поэт Мухиддин Омон, помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дадаханов и председатель отделения Союза писателей Жамолиддин Муслим отметили внимание руководства страны к развитию духовности, литературы и национальных традиций.

Начинающие литераторы – студенты НИТИ Азамат Ахмаджонов и Ойниса Абдурахимова – прочитали свои стихи.

"В нашем вузе готовят специалистов для самых разных отраслей экономики, но воспитанию духовности и просветительству, а также изучению иностранных языков уделяется самое серьезное внимание. Современные специалисты должны быть всесторонне подготовленными", – сказал проректор НИТИ, доцент Маруфжон Каюмов.

Отметим, что в Наманганской области в апреле также пройдет конкурс в честь 60-летия Мухаммада Юсуфа.

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