Состоялась очередная ежедекадная встреча по демаркации узбекско-кыргызской границы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. С 28 февраля по 2 марта в Фергане прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.

В ходе встречи стороны продолжили рассмотрение проекта описания линии узбекско-кыргызской Государственной границы и соответствующие картографические материалы, а также провели полевые обследования ее отдельных участков, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, что двусторонние встречи по вопросам границы между Узбекистаном и Кыргызстаном проходят ежедекадно, поочередно в каждой стране. Предыдущая встреча прошла в кыргызском Джалал-Абаде с 10 по 16 февраля.

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