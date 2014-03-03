



В Намангане определили лучшего инспектора пожарного надзора



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля были подведены итоги областного конкурса "Лучший инспектор государственного пожарного надзора". В нем приняли участие 12 победителей городского и районных этапов. Оценивались профессиональные качества, физическая и специальная подготовка, уровень организации контрольных и пропагандистских мероприятий. Победителем стал инспектор ОПБ Наманганского РУВД сержант Дониёр Нормирзаев, второе и третье места разделили старший инспектор ОПБ Наманганского РОВД, сержант Сардор Турсунов, старший инспектор ОПБ Папского РОВД, младший сержант Азиз Абдуллаев. Победителю и призерам были вручены подарки и почетные грамоты. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи