Наманганские каратисты отличились на Кубке Азии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. В минувший четверг из столицы Малайзии вернулись с россыпью золотых и прочих медалей наманганские спортсмены. В Куала-Лумпуре проходили соревнования 5-го Кубка Азии по карате, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 20 стран мира.

Узбекские борцы завоевали 9 золотых и по 2 серебряных и бронзовых медали.

Так, студент факультета педагогики и физкультуры НамГУ, воспитанник школы высшего спортивного мастерства Сардорбек Файзуллаев, выступая в кумите в весовой категории 60 килограммов, победил соперников из Индии, Гонконга, Малайзии, Индонезии, Ирана и стал обладателем Кубка Азии.

Наманганец Жамолбек Расулов, обучающийся в КНР, прибыл на состязания из Пекина и буквально с ходу одолел своих оппонентов и стал серебряным призером.

Стоит отметить, что в победе наманганских каратистов большую роль сыграли усилия тренера сборной Узбекистана, председателя областной федерации карате Аюбхона Ташбаева и тренера по физической подготовке Акрамжона Дадабоева.

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