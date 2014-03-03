Наманганские ватерполистки победили на чемпионате Республики

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. На недавно состоявшемся в Ташкенте чемпионате Узбекистана по водному поло среди юношей и девушек 1997 года рождения сборная Наманганской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по водным видам спорта (СДЮШОР) № 23 заняла первое место, а команда юношей – второе место.

Основными соперниками девушек среди 8 команд была сборная команда города Ташкента "Germes Trismegist", но наманганские ватерполистки показали более высокий класс игры. В этом большая заслуга как самих девочек, так и их тренеров Анастасии Сковпиной и Дианы Шамсутдиновой.

Звание чемпионок завоевали 11 девушек: Хурнисо Каххарова, Ангелина Болтабаева, Фадина Хамитова, Махлие Журамирзаева, Сабина Валитова, Дарья Титова, Зарина Джомаладинова, Севара Икрамова, Татьяна Гаджиева, Камила Эргашева, и самая младшая – ученица 5 класса Жамиля Рахимова.

"Могу сказать, что наши девочки – молодцы и на соревнованиях всегда выкладываются по полной. Они все очень ответственно подходят к тренировкам – а занимаемся мы каждый день по 2 раза – это большая физическая нагрузка, но, несмотря на это, мы следим и за тем, чтобы они и в школе были активными, не пропускали занятия (не считая отъездов на соревнования), успевали по всем предметам", – говорит Анастасия Сковпина.

Стоит сказать, что этот успех девушек-ватерполисток из СДЮШОР № 23 далеко не первый. Так, в августе прошлого года девочки заняли первое место в чемпионате Узбекистана, а в ноябре – стали победительницами открытого чемпионата Казахстана.

Скоро состоится чемпионат Узбекистана по водному поло среди юношей и девушек 1995 года рождения, в котором примет участие команда под руководством тренеров Айгуль и Руфины Нигматулиных.

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