



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-германских отношений



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Найтхартом Хёфером-Виссингом, которая была посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций. На встрече рассмотрены практические аспекты предстоящих узбекско-германских контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи