Озвучена позиция Узбекистана по ситуации в Украине

ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Информационное агентство "Жахон", официальное СМИ Министерства иностранных дел Узбекистана, опубликовало заявление о событиях в Украине.

Текст заявления гласит:

"События, происходящие в Украине, приведшие к серьезным осложнениям ситуации и противостоянию, могущие привести к еще большей эскалации напряженности и труднопредсказуемым последствиям, создать реальные угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, не могут не вызвать глубокой тревоги и озабоченности в Узбекистане.

В Узбекистане разрешение создавшейся обстановки видят прежде всего в отказе от применения силовых вариантов и использовании политических средств и усилий для решения возникших проблем мирными средствами, путем переговоров, основываясь на фундаментальных нормах международного права и Устава ООН.

Узбекистан выражает надежду на проявление максимальной сдержанности и благоразумия для скорейшего достижения согласия между сторонами, вовлеченными в конфликтный процесс в Украине".

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