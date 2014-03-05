Папские баскетболистки готовятся к областному этапу игр "Умид нихоллари"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. На районном этапе спортивных соревнований "Умид нихоллари", прошедших на днях, сборная команда баскетболисток школы № 67 Папа – районного центра Наманганской области – заняла первое место. А сейчас девушки усердно готовятся к областному этапу этих соревнований школьников.

Одним из лидеров этой команды стала Нилюфар Эргашева – ученица 9 класса. "Говоря о ней словами известного киногероя, можно сказать, что она отличница, спортсменка и просто красавица. С 7 класса Нилюфар увлеклась баскетболом и уже сейчас показывает неплохие результаты, является членом школьной команды по баскетболу, участница зональных и районных соревнований", – рассказывают о ней в школе.

"В этом году я заканчиваю школу, а значит, надо оставить после себя то, о чем потом приятно было бы вспоминать и говорить, а учителям – было бы кого ставить в пример. Я выбрала баскетбол, потому что у нас в школе действует секция по этому виду спорта, а наш тренер Ж. Юсуфалиев сам очень хороший спортсмен и опытный наставник. С его помощью мы осваиваем новые приемы игры в баскетбол, готовимся к соревнованиям", – говорит Нилюфар.

По ее словам, команда стремится к тому, чтобы школа гордилась ими и чтобы о них вспоминали и говорили только хорошее.

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