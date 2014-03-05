Узбекистан и Румыния обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества

ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии Ромео Станчу.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели вопросы активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменялись мнениями по срокам проведения очередных межмидовских, межпарламентских мероприятий, а также взаимных визитов делегаций деловых кругов обеих стран.

Также были обсуждены предложения по расширению договорно-правовой базы узбекско-румынских отношений, сообщает МИД Узбекистана.

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