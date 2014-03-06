В Намангане женщина-милиционер задержала карманника

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Сотрудница наманганской милиции на днях помогла обезвредить похитителя дорогой электроники и вернуть собственность ее хозяину.

Житель областного центра гражданин Сирожиддинов ехал в автобусе, а когда вышел на своей остановке, обнаружил пропажу дорогого смартфона. Позвонить в милицию сразу было невозможно, но несшая поблизости службу сержант батальона патрульно-постовой службы и охраны общественной безопасности (ППСиООБ) Гульнора Болтабаева приняла активное участие в поиске и задержании злоумышленника. По данному факту ведется следствие.

"У карманников четко отработано взаимодействие друг с другом и надо было действовать быстро. Напарник в любой момент мог помочь ему избавиться от добычи и потом что-либо доказать просто невозможно. Нам повезло, что ранее судимый наманганец не хотел делиться с напарниками и "работал" один", – рассказывает героиня эпизода Гульнора Болтабаева.

Кстати, на счету хрупкой девушки в милицейской форме немало раскрытых преступлений, она задерживала воров и грабителей.

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