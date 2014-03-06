Россотрудничество представило в Ташкенте библиографический справочник, посвященный Великому князю

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан приняло участие в презентации первой части "Библиографического справочника по документам библиотечных и архивных фондов Республики Узбекистан, посвященного Туркестанскому периоду жизни Великого князя Николая Константиновича Романова", которая состоялась в Национальной библиотеке имени Алишера Навои.

Целью мероприятия стало знакомство с уникальными материалами по истории Туркестана конца XIX века, привлечение молодежи к изучению родной истории, способствование укреплению межгосударственных связей, отмечает пресс-служба представительства Россотрудничества.

Данный справочник составлен писателем, публицистом Айдын Гударзи Наджафовым и издан при содействии Национальной библиотеки им. А. Навои в целях оказания помощи ученым-историкам в их исследовательской работе, а также работникам библиотек, архивов, интересующимся жизнью Великого князя Николая Константиновича Романова.

Туркестанский период жизни Великого князя Николая Константиновича Романова до сих пор остается малоизученным и недостаточно освещенным в научной литературе.

В рамках презентации был показан слайд-фильм "Старый Ташкент и города Туркестанского края по фотографиям из коллекции Великого князя и фонда ташкентского коллекционера Владимира Шведукса в электронной версии Эней Давшана", развернута ретровыставка книг из коллекции Великого князя Н. К. Романова.

Издание и презентация данного библиографического справочника еще раз свидетельствует о неиссякаемом интересе как специалистов, так и общественности Узбекистана к династии Романовых и в частности к биографии Великого князя Николая Константиновича Романова, оставившего заметный в истории Туркестанского края.

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