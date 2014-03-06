В МИД Узбекистана обсудили вопросы развития узбекско-турецких отношений

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Намиком Гунером Эрпулом, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы развития узбекско-турецких отношений в двустороннем формате и в рамках ООН, других многосторонних структур.

Отдельное внимание было уделено практическим аспектам углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, подчеркнута взаимная заинтересованность в обмене опытом в сфере туризма.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым международным и региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана.

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