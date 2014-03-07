В Узбекистане названы лауреаты премии Зульфии

В Узбекистане названы лауреаты премии Зульфии07.03.2014 19:28
ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление № ПП-2138 "О награждении Государственной премией имени Зульфии", принятое в целях дальнейшего оказания достойного уважения женщинам нашей страны, повышения их роли и статуса в общественной жизни, воспитания гармонично развитого поколения девушек, а также в соответствии с Положением, принятым Указом Президента Республики Узбекистан от 10 июня 1999 года "О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени Зульфии".
Документом предписывается:
1. Одобрить предложения комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете женщин Узбекистана о награждении одаренных девушек Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, сметливость, успехи в учебе, инициативность, проявление таланта, особые достижения в области литературы, культуры, искусства, образования и спорта Государственной премией имени Зульфии согласно прилагаемому списку.
2. Установить в 2014 году в виде исключения присуждение 16 Государственных премий имени Зульфии вместо 14 премий.
3. Лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручить дипломы и нагрудные знаки на торжествах, посвященных празднику 8 марта – Международному женскому дню.
4. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной минимальной заработной платы.
5. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному агентству Узбекистана широко освещать образцовую деятельность, уникальный талант и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Э.Баситханову.
В список лауреатов в этом году вошли 16 девушек:
- Жолдасбаева Айжамал Махсетбай кызы - учащаяся 2-курса академического лицея №1 при Каракалпакском государственном университете
- Абдумуталлибова Ойдиной Камолиддин кизи - учащаяся 3-курса Андижанского педагогического и социально-экономического колледжа
- Намозова Мохинур Бобировна - ученица 9-класса общеобразовательной средней школы №6 Бухарского района
- Холбекова Ёкутхон Назаркосим кизи - учащаяся 3-курса Джизакского профессионального колледжа транспорта и связи
- Надирова Мафтуна Рустамовна - студентка 4-курса Каршинского государственного университета
- Косимова Зария Уктамовна - учащаяся 1-курса Зарафшанского колледжа компьютерных технологий Навоийской области
- Усубжанова Шохсанам Азамжон кизи - ученица 8-класса общеобразовательной средней школы №22 Касансайского района Наманганской области
- Олимова Дурдона Олим кизи - учащаяся 1-курса Сиабского медицинского колледжа города Самарканда
- Холжигитова Дилбархон Баходир кизи - учащаяся 3-курса академического лицея №1 при Гулистанском государственном университете
- Боротова Лутфия Абдусаттаp кизи - учащаяся 1-курса Термезского сельскохозяйственного профессионального колледжа Сурхандарьинской области
- Юсупова Нилуфар Кодир кизи - учащаяся 3-курса Термезского колледжа искусств Сурхандарьинской области
- Абдулхакимова Севара Одил кизи - учащаяся 1-курса Ангренского профессионального колледжа информационных технологий и промышленности Ташкентской области
- Мамадибрагимова Динорахон Мухаммадрайим кизи - учащаяся 2-курса Чирчикского колледжа олимпийского резерва (Ферганская область)
- Атажонова Гуляр Комилжон кизи - студентка 3-курса Ургенчского государственного университета
- Роминова Насиба Тахир кизи - ученица 9-класса общеобразовательной средней школы №7 Хивинского района Хорезмской области
- Хакимова Хуршида Сарвар кизи - ученица 9-класса общеобразовательной средней школы №122 Юнусабадского района города Ташкента
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