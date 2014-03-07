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В Узбекистане названы лауреаты премии Зульфии
07.03.2014 19:28

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление № ПП-2138 "О награждении Государственной премией имени Зульфии", принятое в целях дальнейшего оказания достойного уважения женщинам нашей страны, повышения их роли и статуса в общественной жизни, воспитания гармонично развитого поколения девушек, а также в соответствии с Положением, принятым Указом Президента Республики Узбекистан от 10 июня 1999 года "О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени Зульфии".

Документом предписывается:

1. Одобрить предложения комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете женщин Узбекистана о награждении одаренных девушек Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, сметливость, успехи в учебе, инициативность, проявление таланта, особые достижения в области литературы, культуры, искусства, образования и спорта Государственной премией имени Зульфии согласно прилагаемому списку.

2. Установить в 2014 году в виде исключения присуждение 16 Государственных премий имени Зульфии вместо 14 премий.

3. Лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручить дипломы и нагрудные знаки на торжествах, посвященных празднику 8 марта – Международному женскому дню.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной минимальной заработной платы.

5. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному агентству Узбекистана широко освещать образцовую деятельность, уникальный талант и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Э.Баситханову.

В список лауреатов в этом году вошли 16 девушек:

  • Жолдасбаева Айжамал Махсетбай кызы - учащаяся 2-курса академического лицея №1 при Каракалпакском государственном университете
  • Абдумуталлибова Ойдиной Камолиддин кизи - учащаяся 3-курса Андижанского педагогического и социально-экономического колледжа
  • Намозова Мохинур Бобировна - ученица 9-класса общеобразовательной средней школы №6 Бухарского района
  • Холбекова Ёкутхон Назаркосим кизи - учащаяся 3-курса Джизакского профессионального колледжа транспорта и связи
  • Надирова Мафтуна Рустамовна - студентка 4-курса Каршинского государственного университета
  • Косимова Зария Уктамовна - учащаяся 1-курса Зарафшанского колледжа компьютерных технологий Навоийской области
  • Усубжанова Шохсанам Азамжон кизи - ученица 8-класса общеобразовательной средней школы №22 Касансайского района Наманганской области
  • Олимова Дурдона Олим кизи - учащаяся 1-курса Сиабского медицинского колледжа города Самарканда
  • Холжигитова Дилбархон Баходир кизи - учащаяся 3-курса академического лицея №1 при Гулистанском государственном университете
  • Боротова Лутфия Абдусаттаp кизи - учащаяся 1-курса Термезского сельскохозяйственного профессионального колледжа Сурхандарьинской области
  • Юсупова Нилуфар Кодир кизи - учащаяся 3-курса Термезского колледжа искусств Сурхандарьинской области
  • Абдулхакимова Севара Одил кизи - учащаяся 1-курса Ангренского профессионального колледжа информационных технологий и промышленности Ташкентской области
  • Мамадибрагимова Динорахон Мухаммадрайим кизи - учащаяся 2-курса Чирчикского колледжа олимпийского резерва (Ферганская область)
  • Атажонова Гуляр Комилжон кизи - студентка 3-курса Ургенчского государственного университета
  • Роминова Насиба Тахир кизи - ученица 9-класса общеобразовательной средней школы №7 Хивинского района Хорезмской области
  • Хакимова Хуршида Сарвар кизи - ученица 9-класса общеобразовательной средней школы №122 Юнусабадского района города Ташкента

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