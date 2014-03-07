Президент Узбекистана поздравил женщин с праздником

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился к женщинам страны и соотечественницам с поздравлениями по случаю празднования Международного женского дня - 8 марта.

В праздничном обращении главы государства говорится:

Дорогие наши женщины, милые дочери и внучки!

В эти дни, когда на нашей прекрасной земле все сильнее ощущается долгожданное дыхание весны, под теплыми солнечными лучами пробуждается, обновляется природа и светлые чувства наполняют наши сердца, мне доставляет огромное удовольствие от всей души поздравить вас, мои дорогие, всех женщин Узбекистана с замечательным праздником 8 марта.

Когда мы говорим о женщине, являющейся великим творением Всевышнего, олицетворяющей собой продолжение и вечность жизни, прежде всего перед нашим взором предстает священный образ Матери, подарившей нам жизнь и взрастившей нас, и мы с чувством великой признательности преклоняем перед ней колени.

Безусловно, трудно точнее и глубже выразить чувства безграничного и неоплатного долга перед нашими матерями, чем наш великий поэт и мыслитель Алишер Навои, который утверждал: «Рай – у ног матери».

И сегодня, дорогие женщины, восхищаясь вашей неиссякаемой душевной щедростью и добротой, нежностью и красотой, мы воздаем должное тому, что именно благодаря вам, вашему неустанному труду, ежедневной заботе наши дома обретают уют, наполняются светом любви и доброты.

Дорогие мои!

Думаю, вам известно, что как глава государства в своих выступлениях и обращениях я не устаю вновь и вновь выражать вам, милые женщины, свое высокое уважение и признательность за ваш самоотверженный труд и весомый вклад в реализацию стоящих перед нами громадных задач, дальнейшее благополучие и процветание страны.

Действительно, невозможно переоценить вашу роль в укреплении семьи, сохранении мира и спокойствия в стране, атмосферы добра и гуманизма в обществе.

Убежден, в мире трудно найти женщин, подобных женщинам Узбекистана, которые отличаются красотой и нежностью, преданностью и чувством долга, трудолюбием и терпимостью в достижении цели.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня нет необходимости еще раз говорить о том, что с первых дней независимости в нашей стране ведется ставшая приоритетом государственной политики масштабная работа, направленная на повышение роли и статуса женщин в политической и социально-экономической жизни, обеспечение их законных прав и интересов.

Все мы хорошо знаем и высоко ценим то, что вы, наши уважаемые женщины, в полном согласии со стремительно меняющимся временем достигаете высоких результатов в ведущих, решающих сферах нашей жизни, ни в чем не уступая женщинам самых развитых стран мира.

Сегодня в Узбекистане более 62 процентов женщин трудоспособного возраста активно работают в различных отраслях экономики, в сфере управления и производства.

Надо признать, когда речь идет о занятости женщин, мы привыкли считать, что их труд в основном востребован в системе образования, прежде всего в дошкольных учреждениях и школах, в здравоохранении, в области культуры и искусства, в таких отраслях, как легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность.

В этой связи, полагаю, будет уместно привести некоторые конкретные цифры и факты, опровергающие этот стереотип и, безусловно, представляющие интерес для многих.

К примеру, в нашей стране около 70 процентов учителей, работающих только в общеобразовательных школах, – это женщины. Вместе с тем заслуживает внимания то, что среди специалистов образовательных учреждений более высокого уровня – профессиональных колледжей и академических лицеев – доля женщин составляет 50 процентов, а в высших учебных заведениях – 43 процента профессорско-преподавательского состава.

В сфере здравоохранения 78 процентов медицинского персонала, в том числе около 53 процентов врачей, являются женщинами. Они активно работают практически во всех направлениях медицины, включая самые сложные, специализированные и высокотехнологичные отрасли. Свыше тысячи ста женщин-врачей имеют ученую степень, что составляет более 37 процентов от общего числа врачей высшей квалификации.

В последние годы в результате широкомасштабных реформ, проводимых в целях модернизации и технологического обновления, постоянно возрастает доля женщин и в таких современных, быстро развивающихся высокотехнологичных отраслях экономики, как автомобилестроение, микробиология, фармацевтика, электронная и электротехническая промышленность, система информационно-коммуникационных технологий, наукоемкие производства, сфера сервиса и рыночных услуг.

Сегодня в нашей стране около 55 процентов работников предприятий-операторов мобильной связи и интернет-провайдеров, а также более 43 процентов специалистов в сфере финансов и кредитования составляют женщины.

Трудно не отметить активное участие женщин в предпринимательстве, частном и семейном бизнесе. Наглядным подтверждением этому служит тот факт, что за последние десять лет доля женщин, возглавляющих малые и частные предприятия, возросла в 1,6 раза, они являются руководителями свыше 40 процентов субъектов малого бизнеса.

В сельском хозяйстве страны почти половину занятых составляют трудолюбивые и самоотверженные женщины, которые вносят большой вклад в выращивание богатых урожаев хлопка и зерна, производство плодоовощной и мясо-молочной продукции, обеспечивая изобилие на наших рынках.

Свидетельством политической и гражданской активности женщин является их расширяющееся участие в общественно-политической жизни, строительстве правового демократического государства и гражданского общества.

Говоря об этом, надо отметить, что женщины занимают все более важное место в системе политических партий, представительных органах власти и управления на местах, негосударственных некоммерческих организациях. В частности, 33 женщины являются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса, а 16 – членами Сената. Хочу обратить ваше внимание и на то, что в нашей стране, в числе немногих стран мира, председателем нижней палаты и заместителем председателя верхней палаты парламента, заместителем Премьер-министра, одним из заместителей председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, заместителями хокимов всех областей, городов и районов страны также являются женщины.

С чувством глубокой признательности мы отмечаем огромные заслуги наших сестер, выполняющих в махаллях очень важную и ответственную работу по духовно-нравственному воспитанию, которые стали нашими самыми надежными помощниками в укреплении атмосферы мира, согласия и доброты в каждой семье, в каждой махалле, во всем нашем обществе в целом.

Как известно, в годы независимости 13 женщин были удостоены высшей награды Родины – звания «Ўзбекистон Қаҳрамони». Думаю, не будет никаким преувеличением, если я скажу, что всех самоотверженных наших женщин, отлично справляющихся со своими обязанностями на работе и дома, активно участвующих в общественной жизни, воспитывающих здоровое и гармонично развитое поколение, я назову Героями Узбекистана – это будет абсолютно справедливо.

Уверен, все вы согласитесь со мной, что надо гордиться и брать пример с наших соотечественниц, которые, не сетуя на трудности, принимают на себя ответственность и несут на своих хрупких плечах такую высокую ношу, с которой порой не могут справиться и мужчины.

Дорогие друзья!

Объявление в Узбекистане 2014 года Годом здорового ребенка прежде всего созвучно целям и устремлениям, надеждам и помыслам наших женщин. Ведь в первую очередь именно женщина, именно мать глубоко осознает то, каким великим и бесценным счастьем является рождение здорового ребенка, формирование гармонично развитого поколения с высоким интеллектуальным и духовно-нравственным потенциалом, современными знаниями и мировоззрением, обретение им достойного места в жизни.

Убежден, что решение важных задач, определенных в Государственной программе «Год здорового ребенка», позволит поднять на новый, еще более высокий уровень широкомасштабную работу по благоустройству наших городов и сел, всей нашей жизни. Намечено строительство новых предприятий, школ, лицеев и колледжей, объектов здравоохранения, культуры и спорта, жилья, в том числе возведение 11 тысяч современных домов по типовым проектам в сельской местности.

Чтобы представить себе масштабы предусмотренной работы, достаточно сказать, что на реализацию программы будет направлено более 4 триллионов 509 миллиардов сумов и около 303 миллионов долларов США, что, безусловно, послужит дальнейшему повышению уровня и качества жизни нашего народа.

В то же время мы хорошо понимаем, что предстоит еще сделать очень многое, мобилизовав все имеющиеся силы и возможности, в деле охраны здоровья матерей и детей, для последовательного улучшения условий труда женщин, особенно создания максимально комфортных бытовых условий, повышения их политической, социальной и гражданской активности, реализации их талантов, знаний и потенциала.

Сегодня, когда в разных регионах мира все более усиливаются нестабильность и противостояния, продолжаются конфликты, сама жизнь требует дальнейшего укрепления атмосферы взаимопонимания, межнационального и гражданского согласия в нашем общем доме, имя которого – Узбекистан.

В нынешнее сложное время мы не можем и не должны забывать о необходимости повышения эффективности воспитательной работы, проводимой в семьях, махаллях, учебных заведениях, чтобы защитить нашу молодежь, наших детей от различных пагубных влияний, в том числе «массовой культуры».

В решении таких важных задач, как подготовка молодого поколения, особенно девушек, к самостоятельной жизни, формирование у них с детства интереса к получению современных знаний и профессий, приобщение к культуре и спорту, я, уважаемые женщины, всегда буду считать вас своими самыми близкими единомышленниками и опираться на вашу мудрость и доброту, активную жизненную позицию.

Милые матери и сестры!

Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с чудесным весенним праздником 8 марта!

Пусть никогда не покидают вас удача, красота и любовь!

Пусть в ваших домах всегда будут семейное тепло, благополучие и достаток, мир и процветание!

Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие женщины!

УЗИНФОРМ