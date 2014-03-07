В МИД Узбекистана приняли делегацию Китая

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики, прибывшей в Ташкент во главе с заместителем директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Су Фанцю. Во встрече также принял участие Посол КНР Сунь Лицзе.

Встреча была посвящена обсуждению состояния и перспектив развития отношений между Узбекистаном и Китаем, а также вопросов взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны также подчеркнули динамичный характер многопланового сотрудничества между двумя странами, отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении узбекско-китайских связей в различных сферах.

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