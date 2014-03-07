



Узбекистан и Индонезия проведут политические консультации



НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 10-12 марта в городе Джакарте пройдет 6-й раунд политконсультаций между делегациями министерств иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Индонезия. В ходе консультаций планируется обсудить вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Напомним, что первый раунд узбекско-индонезийских политических консультаций состоялся в декабре 2005 года в Ташкенте. Остальные раунды переговоров происходили попеременно в Узбекистане и Индонезии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи