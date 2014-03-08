Воспитанники ДЮСШ Намангана начался сезон с успехов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Спортсмены наманганской ДЮСШ № 19 начали весенний спортивный сезон с впечатляющего успеха: гандболисты под руководством старшего тренера области Родиона Пака заняли третье место на чемпионате Узбекистана.

Не отстают от них и юные "художницы". На днях воспитанницам тренера-хореографа Зекие Гнездиловой, мастер спорта, лауреат премии им. Зульфии Шохиста Рашидова и Шохизода Омонова предстоит защищать честь области в ходе игр "Баркамол авлод".

А самые юные спортсменки деятельно готовятся выступить на празднике весны и обновления – Навруз. Сейчас под руководством молодого наставника Вячеславны Гриценко разучивают новую программу.

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