Наманганец стал чемпионом страны по теннису

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Студент Наманганского юридического колледжа Хумоюн Султанов стал сильнейшим в стране теннисистом. Он официально оформил это звание, выиграв в четверг финальный матч чемпионата Узбекистана среди взрослых. Турнир проходил в Андижане.

Последовательно пройдя всех соперников, 16-летний Хумоюн в решающем поединке встретился с хозяином корта – опытным 25-летним Аброром Исаковым. Сломить сопротивление соперника первокурснику юридического колледжа удалось лишь в трех сетах.

Таким образом, Хумоюн Султанов стал вторым в истории тенниса Наманганской области, завоевавшим титул чемпиона Узбекистана. первопроходцем был Арсен Асанов, трижды завоевывавший это звание.

Отметим, что Хумоюн ранее неоднократно побеждал на юношеских и юниорских республиканских соревнования. А теперь к нему пришел успех и во взрослом турнире.

Чуть менее успешно сыграла наша Шохсият Тухтаматова. Она в финале уступила в двух сетах ферганской спортсменке Сарвиноз Саидходжаевой. А в парном разряде Шохсият вместе с Гульчехрой Мухаммадсиддиковой тоже ограничилась вторым местом. В решающем матче наманганские девушки проиграли в двух сетах все той же Сарвиноз в компании с Жамилой Садыкжановой.

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