Руководитель Наманганской области поздравил женщин с 8 марта

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, в канун Международного женского дня 8 марта в театре имени Алишера Навои Намангана состоялось традиционное торжественное собрание.

Приглашенных поздравили с праздником хоким области Баходир Юсупов и заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Манзура Азизова.

Ряд женщин за активное участие в жизни культурной, социальной и экономической жизни города и области были отмечены почетными грамотами хокима области. В их числе – председатель Комитета женщин Учкурганского района Ходжаева Махмуда, фермер Янгикурганского района Светлана Толканова, Гульчехра Махмудова – сотрудница Службы национальной безопасности.

Поздравлениями от Комитета женщин Республики были отмечены Герои Узбекистана Дильбар Акрамова, Ойшахон Кучкарова, Ходича Мирзаева, а также Элла Вишнякова, Сабохат Ходжибаева.

А затем состоялся концерт, подготовленный силами коллектива театра и Наманганского областного колледжа искусств. Звучали многие популярные мелодии, в частности песня "Белль" из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" на трех языках – французском, русском и узбекском.

Продолжился праздник в зале торжеств "Шодиена", где для виновниц торжества были накрыты дастарханы, подготовлена музыкальная программа и памятные подарки.

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