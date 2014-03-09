Вернисаж в Намангане рассказывает о красоте Родины

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. Молодые художники Намангана рассказали в своих полотнах о Родине, весне и любви. Все эти темы раскрывались на открывшейся в четверг в областном краеведческом музее выставке "Наше творчество посвящается Родине!".

Авторами работ в самых разных жанрах выступили учащиеся 3 курса отделения дизайна Наманганского колледжа искусств.

Специалисты особенно отметили оригинальные автопортреты Зебо Абдурахимовой и изящные миниатюры Нилюфар Ахмадалиевой, чем-то напоминающие по манере письма произведения великого Бекзода. Кстати, Нилюфар помимо миниатюр представила также милые рамки для фотографий, выполненные из раскрашенного галечника, ракушек и прочих такого рода материалов.

Привлекло внимание и импрессионистское полотно "Дождливый день" Мухтасар Имомовой. В разноцветных расплывшихся пятнах угадываются фигурки влюбленных юноши и девушки, прогуливающихся в парке под струями ливня. В той же манере выполнен и ее портрет юноши, словно сошедшего с картин французских живописцев.

По словам преподавателей, возможность выставлять свои полотна для юных живописцев – это не только поощрение их творчества, но и общение с мэтрами, возможность получить от них советы. А для многочисленных посетителей - прекрасная возможность увидеть красоту Родины и людей, приобщиться к настоящему искусству.

А председатель Наманганского областного отделения Академии художеств Узбекистана Аскарбек Акбаров уверен, что в будущем эти талантливые юноши и девушки внесут свой вклад в искусство страны и прославят его далеко за пределами Узбекистана.

На открытии выставки присутствовал один из самых заслуженных художников области Пулат Жалилов, недавно отметивший 75-летие. Он вручил авторам работам почетные дипломы и грамоты.

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