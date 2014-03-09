Наманганских врачей обучили работе в чрезвычайных ситуациях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. Тренинг для практикующих врачей – участников обучающего трехдневного семинара "Экстренные врачебные действия при обширных травмах" завершился 6 марта в гостинице "Наманган-S".

Организаторами обучающего курса, в котором приняли участие сотрудники филиалов Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и врачи служб скорой помощи Андижанской, Ферганской и Наманганской областей, выступили региональное представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии совместно с Обществом Красного Полумесяца Узбекистана и Министерством здравоохранения Республики.

"Наша цель – помогать людям сохранить жизнь и достоинство. Поэтому мы поддерживаем направление по обучению людей оказанию первой помощи. Каждый человек может оказать помощь себе и своему ближнему в экстремальной ситуации. Подобные курсы мы проводили по всей Центральной Азии и видим их положительный результат", – сказал, обращаясь к участникам семинара, представитель регионального представительства МККК, глава отдела по сотрудничеству с Национальными обществами Красного Полумесяца стран Центральной Азии Раффаэлло Мюллер.

В ходе семинара тренеры МККК международного класса по оказанию первой специализированной медицинской помощи – врач-анестезиолог из Италии Александро Ригобелло и заведующий приемного отделения центральной городской больницы города Багдад (Ирак) Абдулла Аль-Каззаз рассказали о методах стандартной диагностики и терапевтических процедурах, применяемых к пациентам в целях снижения заболеваемости и смертности вследствие обширных травм. Каждый участник смог пройти практическую часть по оказанию неотложной помощи, установить правильный диагноз и осуществить диагностические и терапевтические мероприятия на имитационном оборудовании.

"Очень важно всегда обновлять свои знания и доводить их до международного уровня. Наши врачи, которые видели много катастроф, чрезвычайных ситуаций и знают, как и когда действовать могут поделиться своим опытом. Конечно, это все можно прочитать и в книгах, но очень важен не вопрос теории, а имено практики", – отметил Раффаэлло Мюллер.

В завершение трехдневного обучающего курса все его участники получили сертификаты и покинули мероприятие с новым багажом знаний, которые помогут им в спасении человеческих жизней.

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