Всемирный день тенниса прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. В начале марта во многих странах мира проходил Всемирный день тенниса. Не остались в стороне и наманганские любители этой игры.

В рамках этого дня, проходящего в нашей стране под эгидой Федерации тенниса Узбекистана, ученики младших классов школ №№ 33, 42, 48, 49, 52 и 58 Давлатабада в среду провели небольшой турнир. Почти 50 мальчиков и девочек приобщились к этой замечательной игре, опытные мастера провели показательные тренировки.

"Основная наша задача – познакомить новое поколение с азами тенниса, в надежде, что со временем часть из этих ребят стане заниматься им уже регулярно", – поясняет председатель областного фонда развития тенниса Олег Халиулин.

В завершение праздника тенниса он вручил участникам подарки от областной федерации тенниса.

Отметим, что Всемирный день тенниса впервые прошел в прошлом году. Он появился в календаре по инициативе Международной федерации тенниса. Во многих странах мира мастер-классы и показательные уроки начинающим дали звезды мирового тенниса с целью увеличения популярности этой игры.

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