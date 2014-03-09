Вечер памяти Анны Ахматовой прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 6 марта, в клубе-музее имени Анны Ахматовой "Мангалочий дворик", расположенном в Российском центре науки и культуры в Ташкенте, состоялся поэтический музыкальный вечер "День памяти Анны Ахматовой".

Как сообщает пресс-служба РЦНК в Узбекистане, общественный директор клуба "Мангалочий дворик" Альбина Маркевич предложила гостям почтить память великой русской поэтессы минутой молчания.

В своем обращении к присутствующим Альбина Маркевич сказала, что невозможно оценить вклад Анны Ахматовой в русскую литературу. Несмотря на свою сложную судьбу и постоянные запреты на публикацию ее произведений поэтесса продолжала писать, а ее имя окружала слава, как среди почитателей поэзии в СССР, так и в эмиграции. Сам факт творчества Анны Ахматовой является определяющим моментом в духовной жизни многих людей.

Программу вечера продолжили дипломант фестиваля "Русская песня" Луиза Болдеско и певица Наталья Александрова, которые исполнили русские народные песни и романсы.

Стихотворения Анны Ахматовой звучали в исполнении Ирины Парамоновой.

В заключение Альбина Маркевич пригласила гостей поэтической встречи на предстоящие мероприятия клуба, которые пройдут в этом месяце.

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