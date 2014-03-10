В Узбекистане находится с визитом представитель МИД Японии

ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Японии Синсуке Сугияму, прибывшим в Ташкент с визитом с целью участия в регулярных межмидовских консультациях по вопросам развития межгосударственных отношений, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Во встрече также принял участие Посол Японии Като Фумихико.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе прошедшей беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-японских отношений, в том числе в формате Диалога "Центральная Азия + Япония", а также обменялись мнениями по некоторым актуальным международным и региональным проблемам.

В этот же день С.Сугияма посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, где были обсуждены актуальные вопросы расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей между двумя странами, в том числе, проведения двусторонних мероприятий и визитов высоком уровне, а также реализации совместных проектов в рамках инвестиционного и финансово-технического сотрудничества.

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