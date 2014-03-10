Узбекистан и Китай обсудили повестку дня предстоящих двусторонних встреч

Узбекистан и Китай обсудили повестку дня предстоящих двусторонних встреч10.03.2014 20:09
ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.
В ходе состоявшейся беседы сторонами были обсуждены график и повестка дня предстоящих узбекско-китайских политических контактов, другие актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что вновь назначенный китайский посол приступил к исполнению своих обязанностей в Узбекистане во второй половине февраля. В текущем месяце это уже второй визит Сунь Лицзе в узбекский МИД. В ходе предыдущей встречи, прошедшей 7 марта, посол сопровождал делегацию своей страны, прибывшую в Ташкент во главе с заместителем директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Су Фанцю для обсуждения состояния и перспектив развития отношений между Узбекистаном и Китаем, а также вопросов взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
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