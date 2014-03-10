



Узбекистан и Китай обсудили повестку дня предстоящих двусторонних встреч



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. В ходе состоявшейся беседы сторонами были обсуждены график и повестка дня предстоящих узбекско-китайских политических контактов, другие актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что вновь назначенный китайский посол приступил к исполнению своих обязанностей в Узбекистане во второй половине февраля. В текущем месяце это уже второй визит Сунь Лицзе в узбекский МИД. В ходе предыдущей встречи, прошедшей 7 марта, посол сопровождал делегацию своей страны, прибывшую в Ташкент во главе с заместителем директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Су Фанцю для обсуждения состояния и перспектив развития отношений между Узбекистаном и Китаем, а также вопросов взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи